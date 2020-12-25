В Эфиопии боевики вырезали целую деревню

В Эфиопии более 100 мирных жителей были убиты боевиками. Военные, прибывшие на место бойни, ликвидировали несколько десятков террористов. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло в зоне Метекель региона Бенишангуль-Гумуз на западе страны. Вооруженные огнестрельным оружием, ножами, а также луками и стрелами злоумышленники ворвались в деревню Бекоджи рано утром 23 декабря.

Террористы убивали мирных жителей, поджигали дома и посевы. Всего в результате атаки погибли 102 человека, еще минимум 36 пострадали.

Прибывшие на место военные уничтожили 42 боевика и изъяли все имевшееся у них оружие. Кроме того, по подозрению в причастности к организации бойни арестованы пять должностных лиц.

Отмечается, что подобные столкновения в данном регионе не редкость. Там проживают представители нескольких этнических групп, между которыми периодически возникают конфликты. Предположительно, боевики проходят подготовку в соседнем Судане и после совершения терактов скрываются на его территории.

Аддис-Абеба, Зоя Осколкова

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