В Японии извергается вулкан

В Японии началось извержение вулкана Отакэ. Местные власти объявили третий уровень опасности. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Вулкан Отакэ располагается на острове Суваносэ. По данным сейсмологов, извержение началось около трех утра в понедельник. Власти повысили уровень вулканической опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале.

Местных жителей предупредили о возможном падении крупных камней в зоне извержения. С первым выбросом раскаленные куски породы разлетелись на расстоянии до 1,3 километра к юго-востоку от вулкана.

На острове Суваносэ проживает 81 человек. Жителям не рекомендуют приближаться к кратеру. К данному моменту информации о пострадавших не поступало.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 28.12.20

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