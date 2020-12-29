В Венесуэле более 30 человек пострадали при взрыве

В Венесуэле более 30 человек получили различные ранения во время взрыва газовых баллонов. Об этом сообщила газета El Nacional.

Инцидент произошел в населенном пункте Каньо-де-лос-Бесеррос, в штате Монагас, на северо-востоке Венесуэлы. Хлопок произошел в грузовике, который перевозил газовые баллоны.

Вокруг машины было много людей, которые помогали выгружать баллоны. Многие из пострадавших получили сильные ожоги, их госпитализировали.

Полиция проводит расследования причин ЧП.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 29.12.20

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