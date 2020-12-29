Сотрудник завода, уволенный за прогулы, выиграл суд против работодателя

В Великобритании мужчина, лишившийся работы за пропуск 808 смен, сумел убедить суд в своей правоте. Об этом сообщает Daily Star.

Вик Рамболд более 20 лет проработал на заводе по сборке автомобилей. За это время он пропустил 808 смен по разным причинам и получил более 95,8 тысячи фунтов в качестве пособий по временной нетрудоспособности.

Когда начальство провело проверку, то сочло, что Рамболд прогуливал работу. Он был уволен на основаниях низкой работоспособности и несоблюдения трудовой дисциплины. Мужчина обратился в суд по трудовым спорам.

В результате англичанин доказал, что у него были уважительные причины, чтобы не работать. При этом судья отметил, что компания сама нарушила собственные правила, в частности, отсутствующего работника не уведомили вовремя, что из-за прогулов он может лишиться своего места, а потому должен как можно быстрее исправиться.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 29.12.20

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