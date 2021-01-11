Байден решил сделать экс-посла США в России главой ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. «Билл Бернс – образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны», – считает Байден.

Бернс занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах. В 2009-м он исполнял обязанности главы Госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должность Хиллари Клинтон. Он был уволен из внешнеполитической службы в 2014 году, несмотря на 33-летний срок службы по внешнеполитической линии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.01.21

Глава МИД Украины подтвердил отказ Киева от выполнения Минских соглашений. / Грузия продлевает карантинные меры до февраля. / Сербия оставила в силе ограничительные меры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»