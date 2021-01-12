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Вторник, 12 января 2021, 11:39 мск

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США вновь внесли Кубу в список спонсоров терроризма

США включили Кубу в список стран, которые по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы лишить режим Кастро ресурсов, которые он использует для угнетения народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в Венесуэлу и остальную часть Западного полушария», – приводит Fox News слова Помпео.

Кубу включили в список из-за якобы имеющихся фактов укрывательства террористов. Впервые Куба оказалась в списке стран – спонсоров терроризма в 1982 году. Тогда поводом послужила поддержка Гаваной партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.01.21

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