WhatsApp поспешил успокоить пользователей на фоне изменения конфиденциальности

WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил

Глава мессенджера Кэткарт заверил пользователей, что после обновления политики конфиденциальности ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки

WhatsApp, как и владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки пользователей и их звонки. Об этом заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт. «Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», – написал он.

По его словам, обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью. Компания намерена указать пользователям на взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. Кэткарт указал, что бизнес-аккаунтами WhatsApp ежедневно пользуются до 175 млн человек, что требует регулирования.

Напомним, 8 января мессенджер изменил пользовательское соглашение, согласно которому персональные данные пользователей WhatsApp предоставят в распоряжение всему семейству приложений Facebook. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения политики WhatsApp ускорили отток пользователей из WhatsApp и рост числа пользователей Telegram.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.01.21

Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов» из России. / Люксембург не утвердил соглашение с Россией по налогам. / Сербия ожидает поставки истребителей из Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»