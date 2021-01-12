WhatsApp поспешил успокоить пользователей на фоне изменения конфиденциальности

WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил
Глава мессенджера Кэткарт заверил пользователей, что после обновления политики конфиденциальности ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки
WhatsApp, как и владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки пользователей и их звонки. Об этом заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт. «Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», – написал он.
По его словам, обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью. Компания намерена указать пользователям на взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. Кэткарт указал, что бизнес-аккаунтами WhatsApp ежедневно пользуются до 175 млн человек, что требует регулирования.
Напомним, 8 января мессенджер изменил пользовательское соглашение, согласно которому персональные данные пользователей WhatsApp предоставят в распоряжение всему семейству приложений Facebook. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения политики WhatsApp ускорили отток пользователей из WhatsApp и рост числа пользователей Telegram.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 12.01.21
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