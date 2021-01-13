В США впервые за 70 лет исполнили смертный приговор женщине

В США впервые за 70 лет казнили женщину, пишет The New York Times. Осужденную лишили жизни с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени.

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Изначально смертный приговор собирались привести в исполнение 8 декабря, но затем по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане отсрочил приведение смертного приговора в исполнение из-за психического состояния осужденной, однако Верховный суд США отменил это решение.

Адвокат женщины заявила, что власти США нарушили закон, казнив человека с психическим заболеванием.

Стоит отметить, что в июле Верховный суд США отменил 17-летний мораторий на казни в федеральных тюрьмах страны. С этого момента приговор привели в исполнение для 11 осужденных.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 13.01.21

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