Протекционизм России вызвал переполох на мировом рынке пшеницы

Российские власти объявили о намерении скорректировать пошлину на экспорт пшеницы. Решение продиктовано необходимостью обеспечить собственные продовольственные запасы. Данная перспектива напугала трейдеров зернового рынка. В связи с этим Египет готов пойти на исключительные меры, передает издание Bloomberg.

Агентство отмечает, что Египет, являясь крупнейшим покупателем пшеницы, с лета получил рекордно малое количество предложений по поставкам зерна, что, в конце концов, привело к отмене одного из последних тендеров.

Протекционистские действия России на зерновом рынке заставили трейдеров обеспокоиться в связи со значительным снижением глобального предложения. Также отмечается, что контрольные фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою находятся в шаге от шестилетнего максимума. Все это происходит на фоне того, что Аргентина и Россия, являющиеся ключевыми поставщиками пшеницы на мировом рынке, делают все, чтобы ограничить поставки, ради сдерживания инфляции на внутренних рынках.

Напомним, 17 декабря, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции возмутился ростом цен на пшеницу на внутреннем рынке. «131 млн тонн урожай, крупнейший за 6 лет, а хлеб и макароны растут в цене. С какой стати?», – сказал он.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты. Среди них есть документ о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями и торговыми сетями. Предполагается, что они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, постановление устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, субсидии для производителей муки и мукомолов.

Как писал «Новый День», ассоциация производителей муки «Русская мука» предупредила ФАС о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. Повышение стоимости зерна, по оценкам участников рынка, ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства. Авторы обращения указали, что по всем категориям пшеницы был зафиксирован рост стоимости. «За период январь-ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», – говорится в письме.

В ассоциации обратили внимание на то, что, как правило, в сентябре наблюдается сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу. Однако в 2020 году этого не произошло. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стал массовый экспорт зерна. По данным «Русской муки», экспортная активность в России стала рекордной. Экспортные цены растут на фоне продолжающихся обсуждений планов ограничить экспорт. Однако, отмечают в ассоциации, речь может идти и о сговоре поставщиков товара.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.21

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