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Пятница, 15 января 2021, 09:34 мск

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Прокуратура США вызвала на допрос сына Трампа по делу о растрате

Генпрокуратура округа Колумбия вызвала Дональда Трампа-младшего, сына действующего президента США, на допрос в рамках расследования неправомерного использования его отцом средств инаугурационного комитета, сообщает CNN.

Следователи полагают, что команда президента неправомерно использовала более $1 млн из средств комитета. В прокуратуре уверены, что комитет арендовал помещения в принадлежащем Трампу отеле во время его инаугурации в 2017 году по завышенной цене.

Претензии к сыну Трампа возникли после того, как выяснилось, что бронирование номеров в отеле Loews Madison на $50 тыс. осуществлял помощник сына президента. «Это бронирование было организовано личным помощником Дональда Трампа-младшего. Контракт был подписан от имени Trump Organization близким другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», – заявил истец.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.01.21

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Метки / США

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