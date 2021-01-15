В ФБР заявили об угрозе вооружённых протестов перед инаугурацией Байдена

В ФБР считают существенной угрозу вооружённых протестов перед инаугурацией избранного президента страны Джо Байдена. По словам главы ведомства Кристофера Рэя, бюро обеспокоено «большим количеством» обсуждений в Сети возможных протестных акций, включая «потенциальные вооружённые протесты» в Вашингтоне и ряде штатов.

«Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным вооружённым протестам и действиям. Мы наблюдаем за людьми, которые могут повторить то же самое, что было на прошлой неделе в Капитолии», – сказал Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.

Как писал «Новый День», на днях действующий президент США Дональд Трамп ввел на территории Вашингтона режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», – говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Режим ЧС будет действовать до 24 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Решение о введении режима ЧС было принято после беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января. Тысячи сторонников Трампа собрались перед заседанием конгресса, в ходе которого должны были утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Митинг перерос в беспорядки. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и взяли штурмом капитолий. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы вытеснить протестующих. Для разгона демонстрантов они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.01.21

Жертвами землетрясения в Индонезии стали десятки человек. / Прокуратура США вызвала на допрос сына Трампа по делу о растрате. / США наложили санкции на Xiaomi и еще восемь китайских компаний. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»