WhatsApp отложил обновление новых правил конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp отложил вступление в силу обновленных правил пользовательского соглашения, вызвавших недовольство у пользователей сервиса, чтобы дать время для ознакомления с новой политикой компании.

«Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователями. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля. Кроме того, мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp», – говорится в сообщении в блоге компании.

Мессенджер отмечает, что срок внедрения обновления перенесен на 15 мая.

В компании заявили, что после анонса изменений получили «массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными недавним обновлением», а в Сети появились «слухи и недостоверная информация» в связи с этим обновлением.

В WhatsApp отметили, что ни сам мессенджер, ни владеющий им Facebook не имеют доступа к личной переписке, мессенджер не предоставляет в Facebook информацию о контактах пользователей. Также у компании нет доступа к данным о местоположении пользователей. «Недавнее обновление ни в коей мере не затрагивает эти принципы» и «не расширяет наши полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook», подчеркнули в компании.

Напомним, 8 января мессенджер изменил пользовательское соглашение, согласно которому персональные данные пользователей WhatsApp предоставят в распоряжение корпорации Facebook для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы и контента. Это вызвало негативную реакцию у пользователей мессенджера. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения политики WhatsApp ускорили отток пользователей из WhatsApp и рост числа пользователей Telegram.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

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