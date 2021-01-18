В США НКО обратилась в суд с требованием к Apple удалить Telegram

В США некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала исковое заявление к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. Об этом пишет The Washington Post. НКО считает, что через мессенджер распространялся неприемлемый контент.

По мнению организации, руководство Telegram не смогло пресечь экстремистские высказывания после штурма Капитолия 6 января. «Telegram выделяется как распространитель (ненавистнических высказываний) даже по сравнению с Parler (соцсеть, популярная у сторонников президента США Дональда Трампа – прим. ред)», – заявил президент коалиции Марк Гинзберг..

Популярность Telegram в США значительно выросла на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях, а также отключения соцсети Parler. Кроме того, WhatsApp объявил о планах ввести новую политику конфиденциальности, что также привлекло новых пользователей в Telegram.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

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