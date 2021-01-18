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Понедельник, 18 января 2021, 11:39 мск

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СМИ заявили о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста

Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек в свой последний рабочий день во вторник, 20 января, сообщает CNN со ссылкой на источники. Об этом сообщает и Reuters.

По данным телеканала, в воскресенье, 17 января, в Белом доме состоялось совещание, на котором утвержден финальный список помилованных. Помиловать предполагается осужденных за экономические преступления, известных рэперов и другие люди. Тем не менее, неизвестно, помилует ли Трамп сам себя, как это было озвучено в СМИ ранее.

Трамп продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, напоминает CNN. В начале января The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. По данным издания, Трамп обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Ранее NYT сообщала, что соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на услугах по лоббированию помилований, в том числе за счет связей с президентом. По данным газеты, число помилований резко выросло после того, как стало ясно, что Трамп не сможет оспорить поражение на выборах.

Вашингтон, Иван Гридин

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