СМИ заявили о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек в свой последний рабочий день во вторник, 20 января, сообщает CNN со ссылкой на источники. Об этом сообщает и Reuters.

По данным телеканала, в воскресенье, 17 января, в Белом доме состоялось совещание, на котором утвержден финальный список помилованных. Помиловать предполагается осужденных за экономические преступления, известных рэперов и другие люди. Тем не менее, неизвестно, помилует ли Трамп сам себя, как это было озвучено в СМИ ранее.

Трамп продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, напоминает CNN. В начале января The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. По данным издания, Трамп обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Ранее NYT сообщала, что соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на услугах по лоббированию помилований, в том числе за счет связей с президентом. По данным газеты, число помилований резко выросло после того, как стало ясно, что Трамп не сможет оспорить поражение на выборах.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

Американец несколько месяцев прятался от пандемии в аэропорту. / В Белграде появится улица в память жертв хорватского террора. / ФБР проверяет Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Джо Байдена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»