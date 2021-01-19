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Вторник, 19 января 2021, 08:57 мск

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США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН

Фото: официальный сайт ООН

Представители России и США обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству организации и Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает ТАСС.

Американец Родни Хантер в ходе заседания подверг критике действия режимов Сирии и Ирана, а выступление завершил цитатой Кинга: «Ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это».

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь сказал, что в день памяти Мартина Лютера Кинга он хотел бы напомнить американским коллегам его другую цитату, «которую они, видимо, не любят воспроизводить». «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», – сказал дипломат.

Кроме того, он добавил, что сейчас необходимо прекратить «бряцание оружием», а также перестать провоцировать гонку вооружений в регионе.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 19.01.21

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Метки / США

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