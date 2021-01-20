Трамп перед уходом с поста президента помиловал более 70 человек

Дональд Трамп в последний день своего президентства помиловал 73 человека и смягчил наказание для 70 человек. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В числе тех, кого помиловал Трамп, его экс-советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Его и еще нескольких фигурантов обвиняют в присвоении 25 млн долларов, собранных в качестве пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. В августе Бэннон был арестован, вину он не признал, суд отпустил его под залог в 5 млн долларов.

В списке помилованных также значится консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной. По версии обвинения, он состоял с ней в близких отношениях. Эриксон обвинялся в мошенничестве и отмывании денег, его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Также помилованы американский бизнесмен Эллиотт Бройди, активно поддерживающий Трампа, и бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик, получивший 28 лет тюрьмы за коррупционные преступления.

Среди помилованных нет самого Трампа, членов его семьи и личного адвоката Руди Джулиани. Как отмечает телеканал CNN, от подписания указа от своем помиловании действующего президента отговорили юристы. Объявление Трампом о помиловании самого себя может считаться косвенным подтверждением его вины в свете второй процедуры импичмента после штурма Капитолия сторонниками республиканца, счел юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. С ним согласился адвокат Эрик Хершманн, входивший в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой Трампа оправдали.

Не затронул указ президента основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена.

Ранее Трамп выступил с прощальным видеообращением. В нем он заявил, что стал первым за десятилетия президентом США, который не начал новой войны, и очень этим гордится. Трамп также отметил, что при нем США противостояли Китаю «как никогда раньше». Кроме того, он заявил, что готовится передать власть новой администрации и будет молиться за ее успех.

Избранный президент США Джо Байден сегодня будет приведен к присяге. Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне при усиленных мерах безопасности и в урезанном формате из-за коронавируса. В честь жителей, которые не смогут присутствовать на ней из-за пандемии, возле Капитолия установили 200 тыс. национальных флагов.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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