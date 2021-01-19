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Вторник, 19 января 2021, 15:51 мск

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В Вашингтон направлен дополнительный контингент нацгвардии из-за инаугурации Байдена

Фото: Reuters

В Вашингтон прибыли дополнительные соединения бойцов Нацгвардии в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. В Итоге их численность увеличена до 25 тыс. человек. Решение было принято в связи с возможными беспорядками, участниками которых могут стать сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, несогласными с итогами выборов.

Сейчас в Вашингтоне выставляются блокпосты, предприниматели заколачивают фанерой окна и двери на первых этажах, центр города перекрыт, а вокруг капитолия возвели огромный забор, сообщает RT.

Как писал «Новый День», ранее около 50 вооружённых автоматическим и другим огнестрельным оружием демонстрантов прошли маршем к зданию капитолия в Огайо. Также группа вооружённых протестующих устроила акцию у капитолия в Мичигане. Демонстранты заявили, что они «центристы, которые пришли к выводу, что правительство лишает людей прав и свобод».

Вашингтон за два дня до инаугурации Байдена находится, по сути, на военном положении: на улицах кордоны, бойцы Национальной гвардии и спецтехника.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.01.21

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