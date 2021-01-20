Блинкен допустил продление ДСНВ в сжатые сроки

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен допустил возможность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора. Мы будем решать этот вопрос практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса, и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Байден и его команды не станут «превращать договор СНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции». Посол России в США Анатолий Антонов также допустил, что США пролонгируют договор СНВ-3.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без каких-либо условий, однако Вашингтон данное предложение отверг.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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