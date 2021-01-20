Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкции

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что в случае ее назначения, она пересмотрит санкционную политику Страны. Об этом она заявила на слушаниях в финансовом комитете сената США, передает CNBC.

«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор санкционной политики США с тем, чтобы они (введенные ограничения – прим. ред.) использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила она. Йеллен заверила, что Минфин пересмотрит санкционные меры как только она займет пост главы ведомства.

Напомним, при президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций в отношении организаций, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией. Зачастую ограничения носили односторонний характер.

74-летняя Йеллен ранее занимала пост главы Федеральной резервной системы. Если Йеллен утвердят на пост главы Минфина, она станет первой женщиной на этой должности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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