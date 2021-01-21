В США три человека погибли при крушении вертолета

В американском штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии Black Hawk. В результате аварии погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает WIVB-TV со ссылкой на шерифа округа Монро Тодда Бакстера.

Вертолет упал в поле вблизи города Мендон и загорелся. По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли. Экипаж выполнял тренировочный полет.

Воздушное судно использовалось для эвакуации пострадавших в больницы. В настоящее время проводится опознание погибших военнослужащих. Выясняются причины аварии.

Губернатор штата Эндрю Куомо приказал приспустить флаги на административных зданиях в знак траура.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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