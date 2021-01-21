Джо Байден объявил «новый день для Америки»

В США прошла инаугурация избранного президента Джо Байдена. Политик принес присягу и назвал этот день «новым днем для Америки». Дональд Трамп покинул Вашингтон задолго до начала церемонии, тем самым нарушив многолетнюю традицию.

Джо Байден стал 46-м президентом США. В торжественной речи он призвал американцев начать все заново, прислушаться друг к другу и объединиться. «Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране – это то, чему мы должны противостоять, – сказал он. – И мы одержим над ними победу».

Церемония проходила перед зданием Капитолия, однако инаугурация Байдена значительно отличалась от проводимых ранее. В частности, в этот раз число приглашенных гостей едва достигло тысячи человек, обычно присутствует около 200 тысяч. Также было принято решение отказаться от традиционного обеда.

Несмотря на ограничения на мероприятии присутствовали знаменитости. Перед началом церемонии инаугурации гимн США исполнила Леди Гага. После того как присягу приняла вице-президент Камала Харрис, выступила Дженнифер Лопес. На церемонию также пришли бывший вице-президент из администрации Трампа Майк Пенс, экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш.

Дональд Трамп на инаугурацию преемника не остался, так как он считает, что победу в выборах у него «украли». В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году.

Поскольку встреча Трампа с Байденом не состоялась, Пентагону пришлось внести изменения в процесс передачи ядерного чемоданчика, пишет NewYorkTimes. В процедуре задействовали два чемоданчика, коды Трампа перестали действовать в полдень 20 января, а коды Байдена в этот момент активировались.

Традицию с посланием для преемника Трамп нарушать не стал, он оставил напутственное письмо на столе в Овальном кабинете Белого дома. Содержание послания не раскрывается.

После вступления в должность Джо Байден подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника, сообщает Reuters. В частности, новый американский лидер утвердил возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней. Еще один указ на экологическую тему касался трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Строительство было приостановлено при президенте Бараке Обаме после протестов экоактивистов. Однако в 2017 году Трамп дал разрешение на его продолжение. Избранный президент разрешение отозвал.

Кроме того, Байден отменил выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии Covid-19. Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года.

Что касается миграционной политики, Байден также не оставил без внимания несколько принятых Трампом ограничений. Президент отменил запрет на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран, а также остановил строительство стены на границе с Мексикой.

В качестве мер борьбы с распространением коронавируса Байден подписал указ об обязательном ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах США.

Результаты работы первого дня были лишь началом «шквала действий», которые Байден собирается предпринять, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. «В ближайшие дни и недели мы объявим о дополнительных действиях исполнительной власти, которые противостоят этим вызовам и выполняют обещания избранного президента американскому народу», – подчеркнула Псаки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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