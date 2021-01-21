Белый дом отреагировал на санкции Китая против чиновников администрации Трампа

Официальный представитель Совета нацбезопасности (СНБ) США в новой администрации Джозефа Байдена назвала непродуктивным решение Китая ввести санкции в отношении 28 граждан США, передает Reuters. По его словам, власти КНР поступили «непродуктивно и цинично».

Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США. В их числе оказались бывший госсекретарь Майк Помпео и советник теперь уже экс-президента страны Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Поводом для ограничений стали вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов.

При Трампе власти США многократно критиковали действия Китая. Так, администрация экс-президента обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия. Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.01.21

Джо Байден объявил «новый день для Америки». / В США три человека погибли при крушении вертолета. / Русский газ течёт в немецких жилах – Германия ни за что не откажется от «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»