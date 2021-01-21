российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 09:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Белый дом отреагировал на санкции Китая против чиновников администрации Трампа

Официальный представитель Совета нацбезопасности (СНБ) США в новой администрации Джозефа Байдена назвала непродуктивным решение Китая ввести санкции в отношении 28 граждан США, передает Reuters. По его словам, власти КНР поступили «непродуктивно и цинично».

Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США. В их числе оказались бывший госсекретарь Майк Помпео и советник теперь уже экс-президента страны Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Поводом для ограничений стали вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов.

При Трампе власти США многократно критиковали действия Китая. Так, администрация экс-президента обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия. Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.01.21

Джо Байден объявил «новый день для Америки». / В США три человека погибли при крушении вертолета. / Русский газ течёт в немецких жилах – Германия ни за что не откажется от «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Джо Байден объявил «новый день для Америки»

В США три человека погибли при крушении вертолета

В США обнаружили калифорнийский штамм коронавируса

Почему Навальный вернулся в Россию перед инаугурацией Байдена

Трамп перед уходом с поста президента помиловал более 70 человек

WSJ сообщила о планах Трампа создать новую партию

Трамп рассекретит документы по «российскому делу» о вмешательстве в выборы

Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Китай, США,