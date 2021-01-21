В США начались беспорядки после инаугурации Байдена

В американских городах Портленде и Сиэтле начались беспорядки после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Полиция применила слезоточивый газ.
Очевидцы делятся видео, снятых на улицах Портленда в соцсетях. На кадрах демонстранты выбивают окна и разрисовывают краской из баллончиков здание местного офиса Демократической партии. По данным Fox News, в результате были арестованы восемь человек. Их обвиняют в порче имущества.
Кроме того, группа протестующих напала на здание иммиграционной и таможенной службы США в Портленде. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.
В Сиэтле участники беспорядков сожгли американский флаг и разгромили несколько магазинов в центральной части города, также пострадало здание городского суда. Сообщается о двух задержанных.
Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Он принес присягу на верность конституции и назвал этот день «новым днем для Америки».
Сиэтл, Зоя Осколкова
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