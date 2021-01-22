Google грозит отключить поиск в Австралии

Корпорация Google обещает отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Об этом рассказала управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Законопроект проходит слушания в сенате страны. Его авторы предлагают обязать технологические компании, в частности Google и Facebook выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.

«Если Кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», – заявила Сильва.

Она отметила, что по факту законопроект сводится к тому, что Google должен будет платить СМИ за выдачу в поиске ссылок на их материалы. Такой подход в корпорации считают «скользкой дорожкой», которая разрушит существующие бизнес-модели поисковых систем.

Google в свою очередь предлагает заключить с австралийскими СМИ сделку на базе сервиса Google News Showcase. В этом случае СМИ могут рассчитывать на выплаты за новостной контент. В решение проблемы Google намерен вложить $1,3 млрд в течение трех лет.

СМИ Австралии обвиняют Google и Facebook в получении прибыли за счет демонстраций пользователям новостного контента изданий. При этом корпорации ничего не платят самим СМИ, передает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

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