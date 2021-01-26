ФСБ пресекла контрабанду российских военных радиостанций

Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело о попытке нелегального вывоза военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» российского производства в США, сообщает «Коммерсантъ». Обвиняемым стал Тони Стефановски. Он является гражданином двух стран – Франции и Северной Македонии. По данным издания, он получил заказ на покупку радиостанций и планировал переправить их в США. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Удалось выяснить, что заказчиком радиостанций был президент частной охранной фирмы AG Global Inc. Джордж Энтони Олвен. Со Стефановски он познакомился летом 2017 года во Франции. В ходе электронной переписки Олвен попросил Стефановски переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Американец объяснил свой интерес тем, что такие рации хорошо подходят для охоты в саванне.

Стефановски связался с отставным спецназовцем Алексеем Семукой, который взял паузу на несколько недель. Позже он ответил, что максимум можно раздобыть две радиостанции, а поскольку они используются военными, то сам он заниматься вывозом товара за рубеж не станет. После обсуждения с заказчиком стороны сошлись на двух «Азартах». Их стоимость с доставкой составила $30 тыс.

В феврале 2018 года Семука обратился ФСБ. Экс-спецназовец продолжил переписку со Стефановски. Стороны договорились, что половина суммы должна быть выплачена до поставки, остальное – перед передачей раций. В апреле Стефановски прилетел в Москву, чтобы передать задаток, а потом покинул страну.

В мае 2019 года он вернулся в Москву, где в номере гостиницы «Ибис» аэропорта Домодедово передал Семуке оставшуюся сумму. Эти деньги, как и первый транш, получатель сдал в ФСБ. Стефановски также попросил Семуку предоставить ему за дополнительную плату аппаратуру для прослушивания переговоров и дистанционного снятия информации. Тот попросил несколько дней для ответа, а также сообщил, что «Азарт» будет из ограниченной партии, с дополнительным спецоборудованием внутри. При этом россиянин предупредил иностранца, что вывоз радиостанций с территории РФ запрещен, но француз заявил, что договорился с пограничниками.

Позднее Стефановски пригласил Семуку во Францию. Там россиянин присутствовал при переговорах с Олвеном. В декабре 2019 года в одном из московских кафе состоялась встреча Стефановски и Семука для завершения сделки. Отставник настоял на передаче раций в своем внедорожнике. Как только Стефановски вышел из машины, его задержали оперативники ФСБ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.21

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