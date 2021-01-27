Лондон торгует оружием с большинством стран из своего же санкционного списка

Великобритания выдавала лицензии на продажу оружия почти 80% стран из списка тех, что Лондон в нес в список нарушающих права человека, пишет Guardian. Так, например, Пакистан закупал полицейские щиты и сотни снайперских винтовок на фоне заявлений об ущемлении гражданских прав, свободы самовыражения и угроз в отношении меньшинств.

Оказалось, что чиновники Великобритании за последние 5 лет дали «добро» на продажу оружия в 58 стран из 73, в отношении которых действуют те или иные ограничения от эмбарго до торговых санкций, подчеркивают эксперты из группы «Против вооружённого насилия».

Они отмечают, что детали сделок были скрыты от общественности и завуалированы, так что независимый наблюдатель не сможет понять, в чём их цель. В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет Guardian.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.01.21

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