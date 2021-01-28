российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 января 2021, 09:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США приостановили продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Фото: Reuters

Администрация нового президента США Джозефа Байдена временно прекратила продажу оружия в рамках заключенных при экс-президенте Дональде Трампе контрактов. Об этом сообщает CNN. Так, на время остановлены продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовскую Аравию.

В сообщении отмечено, что «рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов», призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США «соответствовали нашим стратегическим целям». Ранее Reuters сообщило о планах администрации Байдена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), которые были подписаны во время президентства Дональда Трампа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.21

В конгрессе США раскритиковали продление ДСНВ на пять лет. / В Германии заявили о миллиардных убытках от антироссийских санкций. / «Украина должна быть первой!» – в Киеве расстроены звонком Байдена Путину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В конгрессе США раскритиковали продление ДСНВ на пять лет

Американские подростки убили девочку в прямом эфире

Голливудские звезды предлагали взятки медикам за вакцину от коронавируса

«Это такая хлипкая конструкция»: Госдума и Совфед поддержали ратификацию СНВ-III

В США умышленно испортившему 500 доз вакцины от Covid-19 грозит тюрьма

ФСБ пресекла контрабанду российских военных радиостанций

Военные США обнаружили два российских Ту-142 вблизи Аляски

Байден поставил под сомнение импичмент Трампу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,