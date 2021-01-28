США приостановили продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Администрация нового президента США Джозефа Байдена временно прекратила продажу оружия в рамках заключенных при экс-президенте Дональде Трампе контрактов. Об этом сообщает CNN. Так, на время остановлены продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовскую Аравию.

В сообщении отмечено, что «рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов», призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США «соответствовали нашим стратегическим целям». Ранее Reuters сообщило о планах администрации Байдена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), которые были подписаны во время президентства Дональда Трампа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.21

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