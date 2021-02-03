США допустили возможность ядерной войны с Россией

Американский адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его мнению, пока США боролись с терроризмом, РФ и КНР наращивали ядерный арсенал.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если в случае поражения с использованием обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – пишет глава Стратегического командования США в статье, опубликованной в официальном издании Военно-морского института Соединенных Штатов.

Ричард добавил, что со времен распада СССР Пентагон не рассматривал возможность прямого военного столкновения с ядерной державой. Теперь же необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

По словам адмирала, до недавнего времени США делали акцент на борьбу с терроризмом, игнорируя угрозу ядерных конфликтов, при этом Россия и Китай наращивали свои ядерные арсеналы, а также якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.

«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – пишет Ричард.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг советовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы, в том числе со стороны России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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