Россия установила абсолютный рекорд по экспорту зерна

Экспорт зерновых с начала сельскохозяйственного сезона (с июля 2020-го по июнь 2021 года) по январь составил 34,3 млн тонн, рассказал глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.

По его словам, это на 25% больше аналогичного периода 2019 года, и это самый высокий показатель за всю историю рынка, пишут «Ведомости». Он также отметил, что за данный период Россия экспортировала 29 млн тонн пшеницы, и это также является рекордным значением.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько привел аналогичные данные – 29,9 млн тонн. Он связывает такую динамику с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно, а также введением с 15 февраля экспортных пошлин.

Напомним, что в середине января стоимость фьючерса на выращенную в России пшеницу превысила отметку в $300 за тонну, впервые с апреля 2014 года. При этом котировки на физическом рынке не так высоки, как на бирже. Однако и там цена тонны зерна уже превышала отметку в $290.

Рост цен объясняется новостным фоном. Все чаще появляются сообщения о планах властей ввести ограничения на экспорт зерна из России. Ожидается, что пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 марта по 30 июня будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 февраля пошлина составит 25 евро. Издание отмечает, что ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн.

Как писал «Новый День», ранее власти РФ объявили о намерении скорректировать пошлину на экспорт пшеницы. Решение продиктовано необходимостью обеспечить собственные продовольственные запасы. Данная перспектива напугала трейдеров зернового рынка. В связи с этим Египет готов пойти на исключительные меры, передает издание Bloomberg.

Агентство отмечает, что Египет, являясь крупнейшим покупателем пшеницы, с лета получил рекордно малое количество предложений по поставкам зерна, что, в конце концов, привело к отмене одного из последних тендеров.

Протекционистские действия России на зерновом рынке заставили трейдеров обеспокоиться в связи со значительным снижением глобального предложения. Также отмечается, что контрольные фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою находятся в шаге от шестилетнего максимума. Все это происходит на фоне того, что Аргентина и Россия, являющиеся ключевыми поставщиками пшеницы на мировом рынке, делают все, чтобы ограничить поставки, ради сдерживания инфляции на внутренних рынках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.02.21

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