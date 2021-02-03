Индия намерена купить 33 российских военных самолета

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что незначительная задержка в проведении переговоров связана с эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса.

Россия направила Индии предложение о приобретении 21 истребителя МиГ-29 и 12 боевых самолетов Су-30МКИ, однако переговоры еще не начались. Рассказал на международном авиасалоне Aero India 2021 замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам», – приводит ТАСС слова замглавы ФСВТС.

Он пояснил, что незначительная задержка в проведении переговоров связана с эпидемиологической обстановкой в мире. «Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее переговорный процесс идет», – сказал он.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. В этом году она проходит в Бангалоре и продлится с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.02.21

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