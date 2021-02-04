Танки Т-14 «Армата» получили право на экспорт

Российский танк нового поколения Т-14 «Армата» готовят к выходу на международный рынок. Он получил паспорт экспортного облика (рекламный паспорт), который позволяет участвовать в международных выставках и заключать контракты на поставку за рубеж, отметили в «Рособоронэкспорте». С большой вероятностью «Армата» будет представлен на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля.

Как напоминает РИА «Новости», экспорт Т-14 «Армата» возможен только после реализации поставок в рамках государственного оборонного заказа. Танк Т-14 относится к новому поколению, с необитаемой башней. Экипаж размещен в бронекапсуле в передней части танка.

Это гарантирует танкистам особую защищённость. С первого появления на экранах танка Т-14 за рубежом возник особый к нему интерес. Можно предположить, что и в Абу-Даби, где пройдёт указанная выставка, «Армата» привлечёт к себе особое внимание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.21

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