Rolls-Royce продает «Трансмашхолдингу» завод двигателей в Норвегии

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» TMH International покупает у Rolls-Royce Group завод Bergen Engines в Норвегии. Предприятие занимается производством дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей. Сумма сделки не разглашается.

«Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий», – сообщили в пресс-службе холдинга.

В состав Bergen Engines входят: металлообрабатывающие и сборочные цеха, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сервисные центры в семи странах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.21

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