Байден грозит России: «Мы заставим Москву платить за агрессивные действия»

Президент США Джо Байден выступил с программной речью по внешней политике новой администрации Белого дома. Он заявил, что время, когда Соединенные Штаты сдавались «перед лицом агрессивных действий России», прошло, и пригрозил увеличить издержки для Москвы. Байден подчеркнул, что Вашингтон будет жестко противостоять действиям России.

По словам главы американской администрации, он, в отличие от своего предшественника на президентском посту, ясно дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что дни, когда США «сдавались перед агрессивными действиями России – вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан, закончились».

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», – добавил Байден (цитата по РИА «Новости»), отметив, что власти США будут более эффективно работать в отношении России в коалиции «с партнерами-единомышленниками». «Америка вернулась», – заключил он.

Также новый хозяин Белого дома призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которому Симоновский районный суд Москвы 2 февраля заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд согласился с позицией ФСИН, что Навальный нарушил условия испытательного срока.

В то же время Байден заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросам, находящимся в сфере американских интересов. «Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев», – сказал он, напомнив, что США и Россия продлили договор СНВ-3, который обеспечивает ядерную безопасность, на пять лет.

Ранее, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден готов обсуждать с Россией вопросы сотрудничества двух стран. «Он готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», – сказала Псаки, уточнив, что Байден озабочен вопросами хакерских атак, вмешательства в выборы и выплат за атаки на американских военнослужащих в Афганистане.

Отметим, что российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Вашингтона.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 05.02.21

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