Сход ледника в Индии: около 150 человек пропали без вести

В Индии около 150 человек пропали без вести после схода ледника и прорыва плотины, в результате чего произошло наводнение. В пострадавшие районы отправлены спасатели.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в индийском штате Уттаракханд. Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. По данным телеканала NDTV, которые приводит РИА «Новости», в результате схода ледника и последовавшего наводнения на гидроэлектростанции «Ришиганга» могли пропасть без вести до 150 человек.

Дели, Светлана Антонова

Дели. Другие новости 07.02.21

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