Сход ледника в Индии: число погибших выросло до 18, пропали без вести более 200 человек

На севере Индии число погибших после схода ледника, вызвавшего прорыв плотины и наводнение, увеличилось до 18 человек, еще более 200 человек числятся пропавшими без вести. Об этом информирует телеканал NDTV. Ранее сообщалось о 14 жертвах.

В списке пропавших значатся 148 сотрудников гидроэлектростанции, смытой наводнением. Еще около 30 человек оказались в ловушке в туннеле протяженностью около 2,5 км. Спасатели работали всю ночь, чтобы пробиться к ним. Но пока их усилия безуспешны – спасательную операцию осложняют завалы из мусора и грязи в туннеле.

Инцидент произошел в индийском штате Уттаракханд. Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. В результате схода ледника разрушена строившаяся плотина электростанции.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 08.02.21

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