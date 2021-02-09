Демократы намерены лишить Трампа возможности вернуться во власть

Американских телезрителей ждет до 36 часов обсуждений импичмента экс-президенту США Дональду Трампу, заявил лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер. Во вторник, 9 февраля, процесс над Трампом откроется четырехчасовыми дебатами обвинения и защиты о том, насколько рассмотрение импичмента бывшему хозяину Белого дома соответствует Конституции США. Далее должно состояться голосование последует голосование.

Юристы не могут однозначно сказать, на сколько данный процесс соответствует конституции. Ранее сенат отклонил предложение об отказе от импичмента из-за его возможного несоответствия основному закону, напоминает РИА «Новости».

Если по итогам голосования процесс возобновится, то каждая из сторон получит до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которые выступят в роли присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте. Сам Трамп не планирует выступать в ходе этого заседания сената, заявил его адвокат Дэвид Шоен.

Напомним, республиканца Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, которые вылились в штурм капитолия. Ситуация, когда импичмент проводится в отношении уже сложившего полномочия главы государства является для США беспрецедентной. По мнению наблюдателей, таким образом демократы намерены лишить Трампа возможности в будущем занимать какие-либо государственные посты.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.02.21

МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши. / Украина отказывается от использования вакцины AstraZeneca. / Укладку «Северного потока – 2» в водах Дании завершат до конца апреля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»