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Среда, 10 февраля 2021, 08:02 мск

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Трамп намерен усилить свои позиции после импичмента

Фото: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что будет оправдан сенатом в ходе процедуры импичмента. Он заявил, что после этого он намерен вернуться к активной политической деятельности и рассчитывает усилить свои позиции в Республиканской партии, пишет Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа.

Издание пишет, что на данный момент процесс импичмента на руку экс-президенту, так как республиканцы по большей части сплотилась вокруг него. Это объясняется тем, что импичмент вызвал волну негодования в рядах членов партии. Импичмент, по мнению сторонников Трампа, позволяет ему вычислить тех, кто отказался от его поддержки, выступал с критикой выбранного им курса и принять меры.

Ранее сенат США признал конституционным процесс импичмента Дональду Трампу. За запуск процедуры выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против. Тем самым они дали понять, что будут добиваться оправдания однопартийца. Для объявления импичмента экс-президенту необходимо 67 голосов в сенате.

Вашингтон, Иван Гридин

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