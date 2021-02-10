Трамп намерен усилить свои позиции после импичмента

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что будет оправдан сенатом в ходе процедуры импичмента. Он заявил, что после этого он намерен вернуться к активной политической деятельности и рассчитывает усилить свои позиции в Республиканской партии, пишет Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа.

Издание пишет, что на данный момент процесс импичмента на руку экс-президенту, так как республиканцы по большей части сплотилась вокруг него. Это объясняется тем, что импичмент вызвал волну негодования в рядах членов партии. Импичмент, по мнению сторонников Трампа, позволяет ему вычислить тех, кто отказался от его поддержки, выступал с критикой выбранного им курса и принять меры.

Ранее сенат США признал конституционным процесс импичмента Дональду Трампу. За запуск процедуры выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против. Тем самым они дали понять, что будут добиваться оправдания однопартийца. Для объявления импичмента экс-президенту необходимо 67 голосов в сенате.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.02.21

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