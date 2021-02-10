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Среда, 10 февраля 2021, 16:39 мск

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В США полет баллистической ракеты признали за НЛО

Фото: Минобороны РФ

В небе над штатом Флорида американцы заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Выяснилось, что им оказалась баллистическая ракета ВМС США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

После пуска соцсети были переполнены видео с необычным светящимся объектом, похожим на комету. Особенно эффектно НЛО смотрелся в вечернем небе над океаном.

«Комета» оказалась баллистической ракетой Trident II, запуск которой был произведен в рамках испытаний с американской подводной лодки. Твердотопливная ракета Trident II имеет радиус действия до 11,3 тыс. км., и способна нести ядерный боезаряд. На сегодняшний день это единственная баллистическая ракета с базированием на американских подлодках, оставшаяся на вооружении ВМС США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.02.21

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Метки / США

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