В США полет баллистической ракеты признали за НЛО

В небе над штатом Флорида американцы заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Выяснилось, что им оказалась баллистическая ракета ВМС США. Об этом сообщает телеканал Fox News.
После пуска соцсети были переполнены видео с необычным светящимся объектом, похожим на комету. Особенно эффектно НЛО смотрелся в вечернем небе над океаном.
«Комета» оказалась баллистической ракетой Trident II, запуск которой был произведен в рамках испытаний с американской подводной лодки. Твердотопливная ракета Trident II имеет радиус действия до 11,3 тыс. км., и способна нести ядерный боезаряд. На сегодняшний день это единственная баллистическая ракета с базированием на американских подлодках, оставшаяся на вооружении ВМС США.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 10.02.21
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