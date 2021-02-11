МИД РФ отверг концепцию «ограниченной ядерной войны»

Факт, что на Западе не подтверждают неприемлемость ядерных войн, вызывает подозрение у России. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге.

В Вашингтоне продолжаются выступления, в том числе и публичные, с дестабилизирующими концепциями, которые допускают применение ядерного оружия, заявили в российском МИДе. «Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации», – заявил замминистра.

Стоит отметить, что Рябков оценивает с пессимистичным настроем возможность полномасштабного восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет», – сказал он.

Он также заверил, что Россия не пойдет на односторонние уступки в рамках договора. «Время односторонних уступок, на которые когда-то выходила Россия, давным-давно закончилось, – сказал Рябков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.21

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