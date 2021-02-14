Экс-президента США Трампа оправдали по делу об импичменте

В США сенат оправдал бывшего президента Дональда Трампа в ходе процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского конгресса.

Для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената. В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против – 47. Таким образом, Трампа оправдали по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом «за» высказались семь сенаторов-республиканцев.

Стоит отметить, что Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил сразу два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Примечательно, что второй процесс проходил уже задним числом, после того как Трамп покинул пост главы государства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.02.21

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