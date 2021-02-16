Житель США зашел в свою квартиру и бесследно исчез

В США мужчина зашел в свою квартиру и пропал. Поисками исчезнувшего бесследно американца занимается полиция. Родственники наняли частного детектива. Об этом сообщает Mission Local.

50-летний Кристофер Войтель проживал в квартире один. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 9 января мужчина зашел домой и закрыл дверь. С того момента его никто не видел. Родственники обратились в полицию, а также наняли частного детектива.

Правоохранители изучили видео с камер наружного наблюдения, но не нашли свидетельств того, что Войтель покидал свою квартиру. Внутри также нет ничего подозрительного, а дверь была заперта изнутри.

Близкие пропавшего мужчины были взволнованы его состоянием до исчезновения. Войтель вел себя очень странно, писал загадочные посты в соцсетях, говорил, что хочет сбежать в горы, а также жаловался, что не чувствует себя в безопасности. В последние годы он не работал и страдал от депрессии.

Незадолго до исчезновения мужчина написал своей племяннице сообщение, в котором просил передать его сестре, чтобы она проверила последние послания от него. «Это срочно», – настаивал Войтель. Родственники неоднократно пытались дозвониться, но мужчина не берет трубку.

Близкие считают, что ключом к разгадке исчезновения американца может быть бездомный по имени Буд, с которым Войтель познакомился несколько лет назад. Приятель пропавшего мужчины увлекался оккультизмом. Однако в ночь накануне того, как Войтель исчез, он написал Буду гневное сообщение и запретил приходить к нему домой. В свою очередь бездомный заявил, что Войтеля якобы застрелили во время ограбления.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

Сан-Франциско. Другие новости 16.02.21

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