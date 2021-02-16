В США пассажир пытался выйти из летящего самолета

В США пассажир устроил истерику, ударил бортпроводника и пытался выйти из самолета прямо в воздухе. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Delta Airlines. Борт вылетел из Атланты и находился примерно на половине пути, когда один из пассажиров первого класса начал вести себя неадекватно.

По словам очевидцев, мужчина вскочил со своего кресла и ударил бортпроводника. Затем он попытался открыть люк аварийного выхода.

На помощь экипажу подоспели двое военнослужащих, летевших этим рейсом. Они связали дебошира ремнем и усадили в кресло. Все время до приземления мужчина громко кричал: «Выпусти меня отсюда, это не мой дом». В аэропорту его передали полицейским.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.02.21

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