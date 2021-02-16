российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 февраля 2021, 16:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США пассажир пытался выйти из летящего самолета

В США пассажир устроил истерику, ударил бортпроводника и пытался выйти из самолета прямо в воздухе. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Delta Airlines. Борт вылетел из Атланты и находился примерно на половине пути, когда один из пассажиров первого класса начал вести себя неадекватно.

По словам очевидцев, мужчина вскочил со своего кресла и ударил бортпроводника. Затем он попытался открыть люк аварийного выхода.

На помощь экипажу подоспели двое военнослужащих, летевших этим рейсом. Они связали дебошира ремнем и усадили в кресло. Все время до приземления мужчина громко кричал: «Выпусти меня отсюда, это не мой дом». В аэропорту его передали полицейским.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.02.21

Косовские пограничники сутки блокируют проезд сербским журналистам. / Ученые выделили 16 типов личностей по реакции на пандемию. / «Усилить давление на Россию!» – Верховная рада разразилась новым грозным посланием к миру. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

SpaceX утопила первую ступень ракеты Falcon 9 после успешной доставки спутников

Житель США зашел в свою квартиру и бесследно исчез

Юпитер направляет к Земле смертоносные кометы, доказали астрофизики

Экс-президента США Трампа оправдали по делу об импичменте

США проиграли: New York Times называет мифом идею об исключительности Америки

ВВС США рискуют потерять крупнейший аэродром из-за глобального потепления

Байден заявил о громадных проблемах с распространением вакцины от Covid-19

МИД РФ отверг концепцию «ограниченной ядерной войны»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,