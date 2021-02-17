Американский экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу

США следует вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил американский экс-дипломат Говард Стоффер, говоря о решении экс-президента страны Дональда Трампа.

«Объявление администрации Трампа о том, что страна выйдет из Договора по открытому небу, было нарушением американского закона», – цитирует РИА «Новости» слова Стоффера. Бывший дипломат рекомендует избранному лидеру США Джо Байдену рассматривать выход из ДОН как недействительный и незаконный.

«Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – сказал Стоффер.

Напомним, что в Договор по открытому небу в 2020 году вошли более 30 стран. Впервые он был подписан в 1992 году в Хельсинки. Страны договорились о наблюдательных полетах над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.

Весной прошлого года Вашингтон обвинил Москву в нарушениях соглашения и объявил о намерении выйти из договора. США были недовольны отказом провести полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле тогда заявляли, что ограничения действуют в рамках соглашения, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайями. В итоге США в одностороннем порядке вышли из договора в ноябре 2020 года.

2 февраля глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России «к конструктивным шагам» в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору. Он отметил, что Москва еще не начала процесс выхода из соглашения, это произойдет «с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.02.21

«Вы можете себе представить…» Президент Сербии раскрыл особенности переговоров о получении вакцины от коронавируса. / Президент Египта призвал женщин прекратить рожать. / Ученые обнаружили изменение размера мозга у любителей кофе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»