В США скончался кардиолог, создавший дефибриллятор

Американский кардиолог, известный изобретением дефибриллятора сердца, лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Бернард Лаун скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на его внучку. Доктор Лаун умер у себя дома в Честнат Хилл в штате Массачусетс. В последнее время он страдал от застойной сердечной недостаточности. У медика также была диагностирована пневмония.

В 1962 году доктор Лаун, пионер в исследованиях внезапной сердечной смерти, разработал новый метод коррекции опасного для жизни ненормального сердечного ритма, названного фибрилляцией. В то время считалось, что такие нарушения ответственны за 40% из полумиллиона ежегодных смертельных сердечных приступов в США. Созданный Лауном дефибриллятор смог восстановить нормальное сердцебиение, подав точно рассчитанный импульс постоянного тока.

Изобретение Лауна открыло новую эру методов реанимации и технологических разработок, включая современные кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

Добавим, что американский кардиолог также известен своей антивоенной деятельностью. В 1980 году семь американских и советских врачей, в том числе Бернард Лаун и Евгений Чазов, кардиолог и личный врач руководителя СССР Леонида Брежнева, основали организацию «Врачи за предотвращение ядерной войны». Активисты выступали против ядерных испытаний и гонки вооружений. В 1985 году движение было удостоено Нобелевскую премию мира.

«Эта организация оказала значительную услугу человечеству, распространяя авторитетную информацию и повышая осведомленность общественности о катастрофических последствиях атомной войны», – заявил Нобелевский комитет при вручении премии. Лоун и Чазов, которые совместно председательствовали в группе, получили премию в Осло от имени организации.

Москва, Наталья Петрова

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