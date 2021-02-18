В США арестовали мужчину, сбившего насмерть отца Ники Минаж

Полицейские арестовали мужчину, который может быть причастен к смерти отца американской рэп-исполнительницы Ники Минаж. Об этом сообщает CNN.

64-летний Роберт Марадж попал под колеса автомобиля 12 февраля в Нью-Йорке. Мужчину госпитализировали, от полученных травм он скончался на следующий день. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полицейские объявили водителя в розыск, 17 февраля им удалось задержать 70-летнего Карла Полевича. Ему было предъявлено обвинение в том, что он покинул место происшествия, повлекшего смерть, и в фальсификации улик. Мужчине не признал себя виновным и был отпущен под залог в 250 тысяч долларов.

Ники Минаж популярная рэп-певица. Она родилась в Тринидад и Тобаго и выросла в нью-йоркском районе Куинс. Исполнительница пока не давала комментариев по поводу случившегося.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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