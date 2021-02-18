российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 февраля 2021, 13:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США арестовали мужчину, сбившего насмерть отца Ники Минаж

Фото: www.instagram.com/nickiminaj/

Полицейские арестовали мужчину, который может быть причастен к смерти отца американской рэп-исполнительницы Ники Минаж. Об этом сообщает CNN.

64-летний Роберт Марадж попал под колеса автомобиля 12 февраля в Нью-Йорке. Мужчину госпитализировали, от полученных травм он скончался на следующий день. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полицейские объявили водителя в розыск, 17 февраля им удалось задержать 70-летнего Карла Полевича. Ему было предъявлено обвинение в том, что он покинул место происшествия, повлекшего смерть, и в фальсификации улик. Мужчине не признал себя виновным и был отпущен под залог в 250 тысяч долларов.

Ники Минаж популярная рэп-певица. Она родилась в Тринидад и Тобаго и выросла в нью-йоркском районе Куинс. Исполнительница пока не давала комментариев по поводу случившегося.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.02.21

В Японии ученые изобрели лекарство против старения. / Иностранные партнеры рассказали о планах его производства вакцины «Спутник V». / С помощью КТ ученые раскрыли шокирующие подробности гибели фараона Египта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США скончался кардиолог, создавший дефибриллятор

Вашингтон пообещал Приштине поддержку в переговорах с Белградом о «взаимном признании»

Американский экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу

США и Германия приступили к переговорам по «Северному потоку – 2»

В США пассажир пытался выйти из летящего самолета

SpaceX утопила первую ступень ракеты Falcon 9 после успешной доставки спутников

Житель США зашел в свою квартиру и бесследно исчез

Юпитер направляет к Земле смертоносные кометы, доказали астрофизики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, В мире, Скандалы и происшествия, США,