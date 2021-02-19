Россиянка помогла родственникам в США пережить морозы

Жительница России спасла родственников, проживающих в США, от аномальных холодов. Морозы привели к массовым отключениям электричества и водоснабжения. Жертвами стихии в стране, по последним данным, стали 34 человека.

Женщина приехала из России в гости к внукам, которые проживают в Техасе, сообщает телеканал «360». Она посоветовала семье слить воду из батареи, что помогло системе отопление не перемерзнуть. «Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – отметила россиянка.

Кроме того, бабушка привезла теплые свитера. Спастись от морозов помогла и одежда, оставшейся после поездки в горы. Россиянка была удивлена, что в американских магазинах не продают вещи, предназначенные для таких суровых морозов.

Тем временем в США растет число жертв непогоды. В Техасе до сих пор сохраняются аномальные для этих мест холода, в штате от морозов погибли 20 человек. Во всей стране от холода умерли 34 человека.

Из-за снежной бури в Техасе 300 тысяч жителей остаются без света, более 260 тысяч из них лишены водопроводной воды. В аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки отменили более двух тысяч внутренних и международных авиарейсов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.02.21

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