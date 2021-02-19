Школы США упрекнули в растрате денег на отупление молодежи

Американские школы растрачивают деньги налогоплательщиков на отупление молодёжи. Такое заявление сделал ведущий Fox News Грег Гатфелд, говоря о расовых теориях в системе образования.

Он подчеркнул, что в то время, когда в Китае дети изучают математику и естественные науки, в американских школах оценивают «белизну» учеников и требуют убрать Шекспира из курса литературы.

Гатфелд считает, что идеи «социальной справедливости» стали новой учебной программой, а расовая борьба, политика, основанная на принадлежности к группе, нужны, чтобы клика мелких диктаторов дорвалась до власти. «Это промывание мозгов, вернее вымывание», – заявил телеведущий.

Так, по его словам, в одной из школ Нью-Йорка провели опрос. Родители должны были оценить собственную «белизну» по шкале от «сторонников превосходства белой расы» до «сторонников упразднения белизны». Он также указал на факт утверждения департаментом образования в штате Орегон требования что, если учеников просят показать свою работу на уроке математики, это свидетельствует о белом шовинизме.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.02.21

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