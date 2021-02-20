Байден обвинил Россию в нападках на демократию в Америке

Президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию и попытках убедить граждан, что госсистема Штатов коррумпирована. «Кремль совершает нападки на нашу демократию и превращает коррупцию в оружие, чтобы подорвать нашу государственную систему. Российское руководство пытается заставить людей думать, будто наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как их система. Но мир знает, что это неправда, в том числе россияне. Путин пытается ослабить европейский проект», – заявил Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также сказал, что Москва стремится «ослабить трансатлантическое единство», в связи с тем, что «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом». Американский лидер уверен, что «суверенитет Украины является важным» для Европы и США вопросом.

Напомним, что ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом, омечает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.02.21

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