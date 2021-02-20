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Суббота, 20 февраля 2021, 12:22 мск

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В США разбился военный самолет, есть погибшие

Фото: Pixabay

В американском штате Алабама потерпел крушение самолет ВВС США. В результате два человека погибли, причины аварии устанавливаются.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Монтгомери. Учебно-тренировочный сверхзвуковой T-38 упал возле жилых домов, но не повредил их. Отмечается, что самолет закреплен за 14-м учебно-летным крылом на базе ВВС Колумбус в соседнем штате Миссисипи.

На место происшествия прибыли представители ВВС Национальной гвардии вместе с полицией, пожарными и службой быстрого реагирования, передает телеканал Fox News.

В результате крушения погибли два человека. Обстоятельства трагедии и причина аварии выясняются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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