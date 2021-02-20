Миллионы жителей Техаса остались без воды и электричества

Миллионы людей в Техасе лишились постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде и остаются без электроснабжения. Причиной тому стали внезапные морозы. По данным The Guardian, четверть населения второго по величине штата США оказалась без доступа к чистой воде. В связи с этим местные власти рекомендуют кипятить воду, поскольку из-за холодов нарушена работа водоснабжения и водоотведения.

В сложившейся ситуации особенно тяжело приходится медицинским учреждениям. Тяжелая обстановка также сложилась в крупнейших городах – Остине и Хьюстоне. Там наблюдаются серьезные перебои в водоснабжении. По словам жительницы штата Лизы Джероу, будучи на 19-й неделе беременности, она помогала мужу собирать снег в контейнеры после того, как их дом в Сан-Антонио остался без воды.

Также стоит отметить, что ряд домохозяйств было затоплено из-за прорыва труб.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.02.21

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